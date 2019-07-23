Киев, 23 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Украинские эксперты отмечают, что третье место партии «Батькивщина» Тимошенко, которая незначительно, но опережает «Европейскую солидарность» Порошенко, имеет определенное значение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

«По последним данным, «Батькивщина» таки обгоняет ЕС в борьбе за 3-е место! Это будет иметь некоторое психологическое значение. Теперь Порошенко — не 2-й и даже не 3-й политик в Украине по своему рейтингу. Он постепенно перемещается на периферию», — комментирует политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам подсчета более 96% бюллетеней, «Батькивщина» получает 8,17% голосов избирателей, а «Европейская солидарность» — 8,11%. Политические силы получат одинаковое количество депутатских мандатов в Раде нового созыва — по 24 (23 по партийным спискам, и по 1 — в мажоритарных округах).

По итогам выборов лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что готова создавать коалицию только со «Слугой народа» и «Голосом». Экс-премьер признала, что на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского с большим отрывом заняла первое место и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.