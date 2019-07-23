Минск, 23 июля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 23 июля республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая Александр Лукашенко потребовал не допустить массовой гибели пчёл, а также дал другие ценные указания аграриям и «силовикам». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая

Оценивая возделывание рапса, Лукашенко предупредил: «Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким».

Говоря об уборочной компании, он констатировал: «Откровенное головотяпство, а зачастую — приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать. Нам не нужны эти приписки, они ведь денег не дают. Они сбивают с толку и мешают планировать будущее. Говорят, не хватает механизаторов, не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы, есть трудности с топливом».

Лукашенко спросил с провинциальных чиновников за необеспечение полной готовности техники и нехватку топлива для сельхозорганизаций. При этом он дал указания по возделыванию различных сельхозкультур. Контроль за содержанием техники он возложил на милицию, Комитет госконтроля и прокуратуру. Не осталась в стороне и проблема кадров: «В Могилевской области всегда было нелегко с кадрами. Просто надо найти этих людей, которые хотят и умеют работать, хорошо им заплатить».