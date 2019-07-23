* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 23 июля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. В Ростовской области суд избрал меру пресечения для одного из боевиков, задержанных по подозрению в «Незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ст. 222.1 УК РФ).

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Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал фигуранта уголовного дела до 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По информации издания, второй подозреваемый находится под административным арестом в спецприемнике.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 15 июля в Ростовской области была ликвидирована ячейка «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предполагаемый главарь террористической группировки — уроженец Астраханской области — погиб неподалеку от хутора Глинки Родионово-Несветайского района. Ещё двое предполагаемых членов группировки были задержаны в Ростове-на-Дону.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК РФ. Задержанных подозревают в подготовке к теракту, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.