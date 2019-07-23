Москва, 23 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Во вторник, 23 июля, рубль торгуется разнонаправлено, отражая ситуацию на рынке Форекс, где давление продавцов на евро усиливается по мере приближения заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 25 июля. На этом фоне пара евро/рубль спустилась в область 70,5 рубля, теряя с начала сессии порядка 0,15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Тем временем, по его словам, пара доллар/рубль обновила почти двухнедельные максимумы над уровнем 63 рубля, но далеко от ключевой отметки не отходит.

«Немного оптимизма рисковым активам в целом сегодня придали сообщения о скором возобновлении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, — отмечает аналитик. — Также инвесторы закладывают в цену более мягкую риторику ЕЦБ, который, как ожидается, на этой неделе подготовит рынки к снижению ставки в сентябре».

Между тем, отечественный рынок гадает, каким будет решение Банка России в пятницу, 26 июля, отмечает экономист. В рамках базового сценария рассматривается снижение ставки на четверть процента, которое не должно оказать ощутимого давления на российскую валюту.

«Сдерживает проявление понижательных рисков для рубля налоговый период, пик которого придётся на 25 июля, а в следующий понедельник, 29 июля, состоится уплата налога на прибыль», — поясняет эксперт.

С другой стороны, по его словам, неспособность котировок нефти продемонстрировать сколько-нибудь устойчивый рост говорит о назревающих рисках новых распродаж в случае спада геополитической напряжённости.

«На данном этапе это один из факторов риска для рубля, который пока скорее всего будет оставаться в тесном диапазоне неподалеку от уровня 63 рублей», — полагает Николаев.