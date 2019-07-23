Лондон, 23 июля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Великобритании на выборах лидера правящей Консервативной партии победил бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Он станет новым премьер-министром Британии.

Foreign and Commonwealth Office Борис Джонсон

Джонсон заручился поддержкой 92 153 членов правящей британской партии. Официально он вступит в должность премьер-министра 24 июля. За его соперника — главу МИД Джереми Ханта — проголосовали 46 656 членов партии.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку 24 июля 2019 года.

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