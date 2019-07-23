Ярославль, 23 июля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В Ярославле на Волжской набережной начались археологические раскопки на месте предполагаемого строительства пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Раскопки на Волжской набережной в Ярославле

История с возможной застройкой участка между Ильинско-Тихвинской церковью и Митрополичьими палатами тянется несколько лет. Против стройки выступали градозащитники, в некоторые периоды на их сторону становились и городские власти.

В 2017 году было заключено новое соглашение о строительстве гостиницы с ООО «Интер-Отель». В начале 2019 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что инвестором строительства станет компания «Р-Фарм». Новую гостиницу обещали построить до конца 2021 года.

«Собственник заключил договор с Институтом археологии Российской Академии Наук для проведения дообследования земельного участка. Институтом получил открытый лист на проведение этих работ. Отчасти ранее раскопки были проведены, но нужно закрыть те места, которые еще не обследованы. Собственник знает о всех требованиях и ограничениях, которые предусмотрены законодательством», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Ярославские власти говорят, что археологические раскопки — подготовка к строительству гостиницы. Их результаты будут учтены при подготовке проекта отеля.