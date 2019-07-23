Киев, 23 июля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Всенародный бунт на Украине против элиты имеет вполне практические очертания, заявил журналист и политолог Игорь Лесев, комментируя итоги выборов в парламент, состоявшихся 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт отметил, что нет смысла спорить с тем, что Украина — государство неэффективное, поскольку живет в убыток.

«Год, два, десятилетие, второе десятилетие. Каждый день — день сурка. Вроде все работают, вертятся — а ВВП 1991 года никак достигнуть не можем», — отмечает Лесев.

Одна из причин этого, продолжает эксперт — фактически это страна чиновников и для чиновников.

«Есть две параллельные Украины. Мы им даем синекуру на 5 лет. И дальше начинается их обогащение. И опять по итогу выходим в ноль (при лучших правителях), а чаще в минус. У них дети в Лондоне и дома в Испании. А у нас метро на Троещину и гиперлуп. Но завтра», — отмечает Лесев.

Далее он подчеркивает, что у партии «Слуга народа» есть возможность переломить ситуацию и провести многие нужные стране реформы, но смогут ли они это сделать — тут уверенности нет.

«Желание жить красиво, и чтобы уважали, непременно, победит. Но уже и победителям будет не так просто. «Жить по-новому» — это не жить так же, но без Порошенко. Появился запрос на справедливость. А если Эти не сумеют институционально организовать справедливость, придет другая волна Новых. Еще более дерзких и наглых. Но уже с конкретными предложениями», — резюмировал Лесев.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам обработки 95,01% протоколов в Верховную раду следующего созыва попадают 5 политических партий. В частности, «Слуга народа» получила 43,13% голосов; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,06%; «Батькивщина» Тимошенко — 8,18%; «Европейская солидарность» Порошенко — 8,12%; «Голос» Вакарчука — 5,84%. Также «Слуга народа» одерживает убедительную победу в мажоритарных округах, получая 129 мандатов из 199.