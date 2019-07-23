Минск, 23 июля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. «За годы правления Александра Лукашенко Республика Беларусь состоялась как суверенное и независимое государство во многом благодаря выбранному курсу на интеграцию с Россией. Фактически, с 1991 г. Россия выступает гарантом белорусской государственности». К такому выводу пришли известные российские, белорусские и зарубежные эксперты, принявшие участие в дискуссии «Эпоха Лукашенко. Четверть века у власти».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Подведение итогов четвертьвекового бессменного правления постсоветского лидера состоялось19 июля в московском клубе Mason St.One. Организатором выступил Международный дискуссионный клуб «БелоРусский диалог» совместно с Международным центром политического анализа и информационной безопасности. В дискуссии приняли участие политические и общественные деятели, представители зарубежных аналитических центров и посольств (Венгрия, Казахстан, Польша, Словакия, США), журналисты российских и зарубежных СМИ.

По итогам анализа выступлений участников, а также кулуарных мнений, Telegram-канал «БелоРусский диалог» представил тезисную подборку констатаций. В частности, отмечено, что Лукашенко удалось благодаря финансово-экономической помощи России стабилизировать экономическую ситуацию в Белоруссии, частично провести модернизацию промышленных предприятий и агрокомплекса, заложить основу для развития IT-сектора. В то же время внутренние политические причины привели к утрате доверия и частичной изоляции действующего белорусского руководства со стороны Запада. Отношения с ЕС находятся в тупике, хотя предпринимаются попытки возобновления диалога.

Эксперты констатировали: «политика балансирования между Западом и Россией ведет к расколу в политическом руководстве и белорусском обществе; имеющая место экономическая и политическая стагнация создает угрозу социально-экономической стабильности республики в перспективе; эпоха Александра Лукашенко требует отдельной и комплексной оценки со стороны экспертов и ученых».