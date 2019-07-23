Мехико, 23 июля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. За полтора месяца с момента достижения соглашения между США и Мексикой миграция в Штаты по мексиканской территории сократилась на 36,2%. Об этом заявил глава мексиканского внешнеполитического ведомства, пишет газета El Pais.

(сс) Jonathan McIntosh Пограничная стена США с Мексикой

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард отметил, что во время встречи с вице-президентом США Майком Помпео 21 июля «дал понять, что принятые решения в сфере миграции оказались эффективными». Помпео, в свою очередь, обратил внимание на достигнутый прогресс, но в то же время подчеркнул, что «еще многое предстоит сделать».

Больше всего мигрантов прибывает в Мексику из Гондураса. По данным властей, за год их число превысило 600 тыс. человек. Эбрард напомнил, что США обязаны инвестировать в Гондурас, Сальвадор и Гватемалу, чтобы остановить миграцию. Мексика также завуалированно обвинила Европейский союз в бездействии в этом вопросе.

«Ваши инвестиции равны вашей озабоченности Центральной Америкой: заявления хороши, но они должны быть переведены в действия», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня власти США и Мексики подписали соглашение, которое заморозило введение таможенных пошлин со стороны Вашингтона. Мексика обязалась принять меры по препятствованию миграции центральноамериканцев в США.