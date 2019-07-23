Ковентри, Великобритания, 23 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Компания Ecurie Cars представила суперкар LM69 по мотивам знаменитого среднемоторного Jaguar XJ13. Об этом 23 июля сообщает издание Motor1.

Motor1 Суперкар LM69

Автомобиль не является точной копией Jaguar, который принимал участие в 37-м Гран При Выносливости в 1969 году.

Создатели авто утверждают, что при разработке LM69 использовали только те технологии, которые были доступны строителям гоночных суперкаров в конце 1960 годов. Тем не менее их болид в отличие от Jaguar XJ13 имеет фиксированную крышу, интегрированное антикрыло сзади и винглеты на переднем бампере. Кроме того, кузовные детали сделаны из композитных материалов.

Под капотом авто установлен атмосферный мотор V12 с четырьмя распредвалами. Характеристики двигателя пока не называются, однако известно, что базовая версия болида будет иметь агрегат объёмом 5,0 литров (как и у оригинального Jaguar XJ13). Продвинутая же модификация LM69 будет оснащаться движком объёмом 7,3 л.

Напомним, британский суперкар 60-х годов Jaguar XJ13 разгонялся до 100 км/ч за 3,4 секунды.

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