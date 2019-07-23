Компания Ecurie Cars представила суперкар LM69
Ковентри, Великобритания, 23 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Компания Ecurie Cars представила суперкар LM69 по мотивам знаменитого среднемоторного Jaguar XJ13. Об этом 23 июля сообщает издание Motor1.
Автомобиль не является точной копией Jaguar, который принимал участие в 37-м Гран При Выносливости в 1969 году.
Создатели авто утверждают, что при разработке LM69 использовали только те технологии, которые были доступны строителям гоночных суперкаров в конце 1960 годов. Тем не менее их болид в отличие от Jaguar XJ13 имеет фиксированную крышу, интегрированное антикрыло сзади и винглеты на переднем бампере. Кроме того, кузовные детали сделаны из композитных материалов.
Под капотом авто установлен атмосферный мотор V12 с четырьмя распредвалами. Характеристики двигателя пока не называются, однако известно, что базовая версия болида будет иметь агрегат объёмом 5,0 литров (как и у оригинального Jaguar XJ13). Продвинутая же модификация LM69 будет оснащаться движком объёмом 7,3 л.
Напомним, британский суперкар 60-х годов Jaguar XJ13 разгонялся до 100 км/ч за 3,4 секунды.
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