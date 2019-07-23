Йошкар-Ола, 23 июля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Государственный долг Марий Эл в течение месяца вырос на 511 млн рублей или на 3,9%. По состоянию на 1 июля 2019 года, госдолг республики составил 13,581 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

ShchipkovaElena Йошкар-Ола

По данным ведомства, в структуре госдолга основную часть составляют бюджетные кредиты — 6,613 млрд рублей или 48,7%. В течение месяца объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, вырос на 511 млн рублей или на 8,4%, именно за счёт роста по этой статье увеличился объём долговых обязательств республики.

Сумма коммерческих кредитов не изменилась и составляет 4,968 млрд рублей или 36,6% в структуре задолженности. Также не изменился объём выпущенных республикой ценных бумаг — 2 млрд рублей или 14,7%. Госгарантии в структуре госдолга Марий Эл не представлены.

С начала года госдолг республики вырос на 298 млн рублей или на 2,2%. В течение полугода республика увеличила бюджетные кредиты на 511 млн рублей или на 8,4%, в то же время объем средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, сократился на 213 млн рублей или на 4,1%.

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