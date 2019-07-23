Ростов-на-Дону, 23 июля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. 7 тыс. жителей Донбасса побывали в центрах выдачи паспортов РФ, открытых в Ростовской области. Ещё 30 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик ожидают своей очереди. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. На возможные сложности с нагрузкой на учебные заведения, а также социальные объекты и госструктуры глава региона обещает реагировать оперативно.

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

«А что плохого в конкуренции, если появится специалист, желающий сделать лучше? На самом деле у нас сегодня вакансий в два раза больше, чем зарегистрированных безработных. Да ведь и не все завтра переедут в Ростовскую область и на Юг России: у людей просто появится право переехать и работать здесь. Что до нагрузки на учебные заведения, на социальные и госструктуры — будем реагировать по мере ее увеличения. Сейчас мы этой нагрузки не чувствуем», — цитирует Голубева портал 161.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля текущего года на Дону начали работу два пункта выдачи паспортов РФ жителям Донбасса — в селе Покровское Неклиновского района и Новошахтинске. В июле в Ростовской области было открыто ещё два новых центра выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Новые пункты приёма документов расположены в посёлке Матвеев Курган и городе Донецке. В ближайшее время анонсировано открытие ещё четырёх пунктов. Их открытие состоится ближе к сентябрю.