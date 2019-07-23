Киев, 23 июля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» выплатила государству 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за прошлый год.

Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины»

Соответствующая информация обнародована 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 22 июля дополнительно оплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год. До этого, в конце июня, «Нафтогаз» перечислил в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, или 30% от чистой прибыли за 2018 год, что соответствует требованиям закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности».

Как столь масштабные выплаты скажутся на подготовке «Нафтогаза» к осенне-зимнему периоду — в компании пока не комментируют.

В начале июля глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища, чем выплатить дивиденды государству. Менеджер напомнил, что, только накопив в хранилищах около 20 млрд кубометров газа (сейчас уже есть порядка 15 млрд кубов), Украина гарантирует себе стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января следующего года.

Также напомним, что конфликт правительства и «Нафтогаза» из-за дивидендов проходил в том числе в судах. В частности, действие правительственного постановления, которое устанавливает для НАК «Нафтогаз Украины» 90%-й норматив уплаты дивидендов, было приостановлено судебным решением. В ответ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен отозвать свои иски, пригрозив в противном случае уволить Коболева.

«Это идиотская ситуация: в Украине сложилась псевдорыночная модель, которую нам навязывают, потому что «Нафтогаз» как был монополистом на рынке, так и остается им… Руководство «Нафтогаза», по сути, пытается обвинить государство в нанесении убытков компании и требовать с государства эти деньги. Это — абсурд! Как государственная компания может судиться со своим же собственником, который якобы нанес ему убытки? Но тем не менее это и происходит», — комментировал ранее эту ситуацию украинский политолог Тарас Загородний для издания «Главред».

По мнению эксперта, все разговоры руководства Нафтогаза «а мы не будем платить!» должны заканчиваться Генеральной прокуратурой и допросами руководства «Нафтогаза» за невыполнение своих обязательств перед акционером.