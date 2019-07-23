Забайкальский край, 23 июля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Житель Забайкальского края получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за то, что 14 октября 2017 года в районе села Пешково Нерчинского района убил двух граждан Узбекистана. Об этом информирует сегодня, 23 июля, региональное СУ СК РФ.

СУ СК РФ по Забайкальскому краю Место, где нашла тела граждан Узбекистана

Подробности уголовного дела, расследованного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух человек») не разглашаются (правоохранители лишь отметили, что мотивом убийства стала неприязнь, которая была вызвана противоправным поведением одного из потерпевших), но судя по обнародованной с места преступления фотографии, речь идёт о нашумевшей истории с самосудом над педофилом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года тела двух граждан Узбекистана были обнаружены в тайге под Нерчинском. Как выяснилось, это был самосуд: мужчины, подрядившиеся на работу штукатурами в сельскую школу, длительное время растлевали трёх мальчишек-первоклассников. Страшная правда выяснилась после отъезда наёмных трудяг: местные власти знали о происшествии, но предпочли закрыть глаза. И тогда злоумышленников нашли местные криминальные авторитеты.

На первом же допросе один из местных жителей признался, что в ходе конфликта убил потерпевших из охотничьего ружья, а тела закопал для сокрытия следов совершённого преступления.

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