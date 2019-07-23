Москва, 23 июля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Текущее состояние товарно-сырьевого рынка характеризуется новыми скандалами и провокациями в Ормузском проливе и Персидском заливе, более того, дело уже доходит до формирования со стороны США военной коалиции для непосредственного патрулирования этих территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля заявил руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

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«Буквально вчера рынок чёрного золота в некоторой степени снова стал полем как минимум для риторических перепалок и упрёков с разных сторон», — отмечает эксперт.

Так, например, США всё-таки ввели санкции в отношении китайской государственной энергетической компании Zhuhai Zhengrong Co Ltd за предполагаемое ею нарушение ограничений на покупку иранской нефти у Ирана, введённых в отношении нефтяного сектора Исламской Республики.

«Сейчас, в текущих условиях, рынок сырья находится в очередной раз в заложниках у геополитических рисков, и в этих условиях стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти существенно падать не будет», — уверен экономист.

Блинов напомнил, что на прошлой неделе выходили неоднозначные данные о росте запасов бензина в США. Но при этом уровне сокращения запасов и потреблении топлива в период так называемого «драйвен сизон», ждать существенного провала стоимости сырья на товарно-сырьевом рынке, скорее всего, не стоит, полагает эксперт.

«На текущей неделе курс стоимости чёрного золота будет находиться вокруг уже сложившихся уровней, как минимум до решения ФРС США об уровне базовой учётной ставки в Соединённых Штатах и мировой экономики в целом», — отмечает аналитик.

Он добавил, что заседание ФРС США намечено на 30 июля, а это значит, что до этих пор, пока не произошло чего-то экстраординарного, цены на сырьё останутся в диапазоне 60—63,5 USD за баррель, при том условии, что не будут размахивать очередными претензиями в адрес Ирана.

«Сейчас и в Ливии есть некоторые сложности с работой ряда НПЗ и месторождений, так что любое новое напряжение в регионе может снова вытолкнуть цены на сырьё к отметкам, близким к 70,0 USD за баррель», — заключил эксперт.