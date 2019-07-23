Москва, 23 июля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительной идентификации пользователей электронной почты вносится в Госдуму под предлогом борьбы с терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — отмечают авторы инициативы, в числе которых член Совфеда Людмила Бокова.

Бокова активно вносит законопроекты, направленные на развитие российского сегмента интернета, аргументируя необходимость их принятие защитой цифрового суверенитета и борьбой с терроризмом.