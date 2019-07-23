Хабаровск, 23 июля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возросло число жертв пожара в загородном палаточном лагере, расположенном на территории туристического комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона, в больнице скончался находившийся в реанимации мальчик.

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Число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до трех

«Четверо погибших, мальчик умер», — уточнил представитель пресс-службы.

Напомним, изначально сообщалось об одной погибшей в результате возгорания палаточного лагеря девочке 11 лет. Позднее уже в медучреждении от полученных ожогов скончались ещё две девочки. Спасти их жизни медикам не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул 23 июля около трёх часов утра по местному времени. Полностью сгорели 20 палаток, ещё шесть получили повреждения. Всего в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет.

В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, ещё трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии попали в реанимацию. По последним данным, всего пострадавших — 12 человек, среди которых семь детей.