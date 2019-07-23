Москва, 23 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях идентификации пользователей электронной почты внесли в Госдуму депутаты нижней палаты парламента и члены Совфеда, среди которых Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Определяется понятие организатора сервиса электронной почты. На них возлагается обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Идентификацию предлагается проводить по номеру мобильного телефона.

Одновременно организаторы сервиса электронной почты должны обеспечивать возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Ранее Госдума приняла закон об устойчивом интернете. Кроме того, парламентарии предлагали разрешить «вход» в сеть по паспорту, по мнению законодателей, ужесточение требований к пользователям сделает более ответственным процесс коммуникации в интернете.