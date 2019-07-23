Виго, Испания, 23 июля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Учёные из Испании пришли к выводу, что птенцы средиземноморской чайки (Larus michahellis) общаются, ещё находясь в яйце, и предупреждают друг друга об опасности. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Яйца в гнезде

Учёные сравнили птенцов, которые, находясь в яйце, слышали сигналы тревоги взрослых птиц, и тех, кто таких сигналов не получал.

По предположению авторов исследования, такое отличие вызвано тем, что информация об опасности передается от одних птенцов другим за счет изменения частоты вибрации яиц.

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