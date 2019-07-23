Киев, 23 июля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. На Украине продолжается обсуждение итогов досрочных парламентских выборов, состоявшихся в стране 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

В частности, политолог Дмитрий Корнейчук отмечает, что правильно классифицировать эти выборы в Раду как «бунт нищих против богатых», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наконец-то, пролетариату дали выплеснуть всю злобу против богачей за все годы независимости. И в первую очередь — на мажоритарных округах… Пролетариат уверен, что они привели в Раду таких же, как они. Бедных, которые улучшат жизнь беднякам. И в этом гениальность политтехнологии… Дать народу лозунг — «Грабь награбленное». Вот только очень скоро бедные поймут, что якобы бедные, которые попали в Раду, пришли народ грабить», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что одной из главных сенсаций выборов в Раду стали итоги голосования на мажоритарных округах. Практически все старожилы украинской политики проиграли часто неизвестным широкой общественности кандидатам, представлявшим партию Зеленского «Слуга народа».

«Мы очень благодарны всем, кто поддержал нашу политическую силу, мы уверены, что получим и хороший результат на мажоритарных округах. Наши ребята работали очень упорно на протяжении всей кампании, провели сотни встреч, встретились с тысячами людей, и я уверен, что они тоже получат неплохой результат», — заявил глава партии Зеленского Дмитрий Разумков.

Согласно актуальным данным ЦИК Украины, «Слуга народа» получает 129 мандатов из 199, которые избирались по мажоритарной системе.

Всего партия Зеленского получает более 250 депутатских мандатов, что позволит политической силе единолично сформировать коалицию и следующее правительство.