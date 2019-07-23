Челябинск, 23 июля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Свалка в Челябинске будет рекультивирована к 2021 году. Об этом журналистам сообщили в областном минэкологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Сейчас на площадке уже идут работы. Техника работает по 12 часов в день. Подготовительный период стартовал 15 июля и продлится ориентировочно до октября.

В ходе подготовительного периода будет извлечено 135 тысяч кубометров уплотнённых отходов. Их пересыплют грунтом, а затем распределят таким образом, чтобы тело свалки обрело форму, которая запланирована проектом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалку закрыли в сентябре 2018 года. А действовала она с 1949 года.