Киев, 23 июля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В Верховной раде нового созыва, сформированной по итогам досрочных парламентских выборов 21 июля, создать коалицию невозможно в принципе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Об этом заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера в комментарии изданию «Левый берег».

Бывший чиновник объяснил, что «Слуга народа» в случае официального получения большинства депутатов парламента (226 и более голосов) по Конституции имеет права коалиции, и даже формальное коалиционное соглашение оформлять не надо.

Такая ситуация в истории Украины один раз была, уточнил Магера — в 1991 году, когда большинство парламента сформировала так называемая «Группа 239» — коммунистическая фракция.

Также экс-представитель ЦИК заявил, что прекратить полномочия нового созыва парламента никаким образом нельзя в течение года, что бы не происходило.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после выборов представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус пообещал, что все «работы» по оформлению парламентской коалиции будут проведены в августе, чтобы с сентября парламент нового созыва и правительство начали полноценную работу.