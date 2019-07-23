Минск, 23 июля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 23 июля проводит республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая, требуя максимальной отдачи при проведении уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.Селекторное совещание проходит с участием руководства президентской администрации из нового минского президентского дворца с участием генпрокурора, глав МВД, Комитета госконтроля, совмина и минсельхозпрода. Видеосвязь с ними поддерживают назначенные Лукашенко главы облисполкомов, помощники президента по областям и другие чиновники.

По данным минсельхозпрода республики, в 2019 году значительно увеличены посевные площади. Уборочные площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляют 2251 тыс. гектаров или на 273,9 тыс. гектаров больше прошлогоднего.

«Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на текущую дату убрано 20 процентов площадей, намолочено 1403,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32,2 ц/га», — проинформировало министерство в сводке за 22 июля.