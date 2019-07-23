Салехард, 23 июля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В аэропорту ямальского города Ноябрьска четырёх пьяных пассажиров 22 июля привлекли к административной ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

oakman Взлетная полоса

В линейный пункт полиции аэропорта поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Ноябрьск — Москва требуются правоохранители в связи с тем, что в самолете находятся пьяные пассажиры. Экипаж воздушного судна отказал им в перелёте.

С самолёта были сняты четверо мужчин. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), что влечёт наложение штрафа в размере 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Отмечается, что из-за пьяных пассажиров вылет самолёта был перенесён на час — с 14:19 мск на 15:19 мск.