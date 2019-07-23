Киев, 23 июля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Выборы в Верховную раду дают новую надежду для Украины, написал 23 июля на своей странице в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Браво президенту (Украины Владимиру) Зеленскому и его партии «Слуга народа». Выборы дают новую надежду для Украины», — написал он.

По его словам, «некоррумпированные институты, которым люди могут доверять, являются путем к суверенному украинскому государству».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, в настоящее время обработано более 93% электронных протоколов. За партию «Слуга народа» проголосовало 43,14%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщину» — 8,18%. «Европейская солидарность» получает 8,13%, а партия «Голос» — 5,85%.

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