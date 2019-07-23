Обнинск, Калужская область, 23 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Около 50 млн рублей по программе развития наукоградов РФ планируется выделить в 2020 году на строительство детского технопарка «Кванториум» в Обнинске. Основная цель — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru В Обнинске построят детский технопарк «Кванториум»

По словам главы администрации Обнинска Владислава Шапши, строительство Кванториума» на площадке Центра развития творчества детей и юношества начнется в следующем год. Это будет современный центр для развития образования. К победе в данном конкурсе Обнинск шёл два года. Координатором реализации проекта станет региональное министерство образования и науки.

Ранее детский центр «Кванториум» открылся в Калуге. Он разместился в здании площадью 1900 кв. м. В «Кванториуме» бесплатно учатся около 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. К работе со школьниками привлечены опытные IT-специалисты.