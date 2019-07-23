Москва, 23 июля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о создании реестра недобросовестных опекунов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.

Законом устанавливаются перечень персональных данных лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета.

В связи с тем, что функции по опеке и попечительству за последние 50 лет в большинстве субъектов РФ неоднократно передавались различным органам власти и что есть различное правовое регулирование порядка учета и хранения документов, большинство органов опеки и попечительства не может подтвердить наличие сведений обо всех вынесенных решениях об отмене опеки (попечительства).

Устанавливается особый порядок вступления закона в силу с 1 января 2020 г. Срок обусловлен необходимостью развития и модернизации банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Модернизация банка данных позволит в режиме бесперебойного функционирования существующей системы ввести в эксплуатацию дополнительный модуль, который позволит осуществлять учет лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями, отмечают авторы.