Ингольштадт, Германия, 23 июля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. На автомобильной выставке Audi Forum Neckarsulm немецкая автокомпания представила суперседан RS8. Об этом 23 июля сообщает издание Motor1.

Motor1 Суперседан Audi RS8

Мероприятие посвящено празднованию 25-летия линейки RS-моделей. На нём был выставлен автомобиль, который раньше никогда не показывали — прототип Audi RS8 на базе Audi S8 предыдущего поколения. Своим экстравагантным видом он превзошёл Audi A8 Coupe 1997 года.

Пока официальные характеристики прототипа модели не сообщаются. Однако мощность RS-версии, очевидно, будет больше, чем у S-варианта (520 л. с.).

У суперседана RS8 агрессивный аэродинамический обвес, заниженная подвеска, карбон-керамические тормоза и 21-дюймовые колёсные диски. Кроме того, новинка получила матричные светодиодные фонари и цифровую приборную панель Audi Virtual Cockpit.

Интерьер авто декорирован углепластиком, а обшивка имеет контрастную оранжевую прострочку.

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