Сургут, Югра, 23 июля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) прошёл межведомственный рейд по аптекам для выявления безрецептурной продажи лекарственных препаратов. Специалисты Росздравнадзора совместно с сотрудниками горадминистрации проверили деятельность фармацевтической торговой точки, расположенной в жилом доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения мэрии.

Цитата из к/ф На игле. реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Наркоман

По итогам рейда обнаружена партия лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. При употреблении в большом количестве они вызывают наркотическую зависимость. Кроме того, аптечная документация подтвердила массовую закупку психотропных препаратов. По результатам проверки материалы направят в суд, который впоследствии может привлечь владельцев аптеки к административной ответственности.

Рейд был инициирован жителями многоэтажного дома, которые вынуждены соседствовать с аптекой, реализующей лекарства без рецептов, и как следствие их двор заполонили люди в наркотическом опьянении.

Напомним, с аптечной наркоманией в Сургуте активно борются не первый год. На сегодняшний день по решению суда была временно приостановлена деятельность шести аптек города. Владельцам аптек выписаны штрафы в размере до 200 тысяч рублей. В Арбитражном суде Югры находятся на рассмотрении три заявления о привлечении к административной ответственности владельцев фармточек. Дела будут рассмотрены в течение месяца.