Киев, 23 июля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Вечером в понедельник, 22 июля, советник президента Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из местных телеканалов заявил, что новая украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения в части объявления амнистии в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Разумков сформулировал свою мысль мягче, отметив, что не может быть никакой амнистии «для боевиков, замешанных в военных преступлениях», но в случае с Донбассом такая разница в формулировках ничего не меняет.

Подавляющее большинство участников ополчения — это местные жители, державшие оружие в руках. Их, защитников своей земли, киевские чиновники называют «замешанными в военных преступлениях». При таких вводных никакой договоренности достигнуть невозможно.

Мы вновь наблюдаем характерный украинский феномен: перед выборами политики говорят одно, их за это поддерживают, потом они начинают говорить и делать прямо противоположное, никто не удивляется, и сделать с этим ничего невозможно.

Владимира Зеленского выбрали президентом Украины прежде всего потому, что он не похож на Петра Порошенко; или, что то же самое, причиной голосования за него стала усталость от войны и раскола и неверие в способность «старых лиц» хоть что-нибудь изменить.

На этапе предвыборной кампании коллективный Зеленский не мог не обещать мира в Донбассе — иначе не выбрали бы. Поэтому тогда он соглашался даже на «переговоры с Путиным». После выборов, уже по другим причинам, он не может двигаться к миру всерьез.

Возвращение Донбасса в состав Украины возможно только при совершенно определенных условиях, о которых уже давно договорились; выполнение этих условий настроит против новой власти хорошо обученных местных радикалов, которых в киевских кабинетах побаиваются.

Возвращение Донбасса в состав Украины — это огромные деньги, которые придется потратить, огромные деньги, которые больше нельзя будет осваивать, и никаких рейтинговых преимуществ; даже при полном соблюдении Минских соглашений Донбасс не скоро еще простил бы Киев.

Но никакого возвращения не будет, потому что в нем никто в Киеве не заинтересован.

Нельзя сказать, что нынешние украинские власти настроены против войны или за войну, против мира или за мир. Они настроены на то, что приносит выгоду на каждом отдельном участке времени. Они стремятся сесть на все стулья и собрать весь рейтинг.

Пока на этом фронте дела у них идут успешно. Вся полнота национальной власти — уже в руках коллективного Зеленского. Теперь ему никто и ничто не мешает вернуть мир. Но он не будет этого делать. Потому что мир ему не нужен.