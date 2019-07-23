Обнинск, Калужская область, 23 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. К строительству нового детского сада на 150 мест готовятся в микрорайоне «Солнечная долина» в городе Обнинске Калужской области, сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела развития инженерной инфраструктуры горадминистрации Александра Чернова.

Admobninsk.ru В детском саду

«На конкурс по строительству детского сада в «Солнечной долине» вышло три претендента, и победил «Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области». Окончательная цена составила 159 миллионов рублей, и уже 24 июля 2019 года мы можем выйти на площадку и начинать работы», — сказал Александр Чернов.

Также в Обнинске реализуется инвестиционный проект по строительству муниципального детского сада на 140 мест в микрорайоне «Зеленый остров». Заключено соглашение, по условиям которого в городском микрорайоне «Заовражье» будет построен детский образовательный центр, куда войдут дошкольное образовательное учреждение на 100 мест и начальная школа на 100 мест. Новый детсад на 140 мест построят и на улице Пирогова. Возведение этого дошкольного учреждения будет производиться за счет бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» национального проекта «Демография».