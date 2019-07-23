Киев, 23 июля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Верховной Раде не обязательно создавать коалицию фракций. Партия «Слуга народа» может сосредоточить в своих руках всю политическую, экономическую и социальную ответственность заручившись поддержкой депутатов-мажоритарщиков. Об этом 23 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский экономист Алексей Дорошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Возможно, коалиция и не нужна. Партия «Слуга народа» сосредоточит всю политическую и экономическую, социальную ответственность в одних руках. Наверное, это будет правильно. Мы помним, в 2014 году создавалась широкая коалиция. Потом партии гордились тем, что первыми вышли из коалиции», — напомнил Дорошенко.

Он сообщил, что для получения конституционного большинства «Слуге народа» достаточно заручиться поддержкой мажоритарщиков-самовыдвиженцев.

«Коалиции может и не будет, но мы увидим с вами объединение под конкретное голосование. Тем более, что один из представителей партии «Слуга народа» заявил, что они рассчитывают на мажоритарщиков. У них будет заинтересованность во влиянии на бюджет Украины — получить деньги себе на округа. Если 49 человек побеждают по мажоритарке самовыдвиженцами, плюс 253 голоса «Слуги народа» — это конституционное большинство. Одна из фракций «Батькивщина» или «Голос» понадобятся, чтобы с большим запасом голосовать», — сказал Дорошенко.

По его словам, новому созыву парламента важно внести изменения в Конституцию.

«Есть необходимость для конституционного большинства. Коалиция нужна для принятия одного-двух решений. Я не верю, что в Конституцию Украины каждые полгода будут вноситься изменения», — рассказал Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли парламентские выбор. Согласно результатам обработки 85,01% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская, президентская партия «Слуга народа» — 42,93% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,93%, на третьем — «Евросолидарность» Петра Порошенко — 8,29%, ВО «Батькивщина» набирает — 8,14%, «Голос» — 6,03%.