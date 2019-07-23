Зеленский сможет изменить Конституцию без создания коалиции — эксперт
Киев, 23 июля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Верховной Раде не обязательно создавать коалицию фракций. Партия «Слуга народа» может сосредоточить в своих руках всю политическую, экономическую и социальную ответственность заручившись поддержкой депутатов-мажоритарщиков. Об этом 23 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский экономист Алексей Дорошенко.
Он сообщил, что для получения конституционного большинства «Слуге народа» достаточно заручиться поддержкой мажоритарщиков-самовыдвиженцев.
По его словам, новому созыву парламента важно внести изменения в Конституцию.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли парламентские выбор. Согласно результатам обработки 85,01% электронных протоколов, в Раду проходит пять партий. С большим отрывом побеждает центристская, президентская партия «Слуга народа» — 42,93% голосов избирателей. На втором месте пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,93%, на третьем — «Евросолидарность» Петра Порошенко — 8,29%, ВО «Батькивщина» набирает — 8,14%, «Голос» — 6,03%.