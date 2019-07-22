Ханты-Мансийск, 23 июля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Таможенники Югры в первом полугодии 2019 года пресекли ввоз на территорию Ханты-Мансийского автономного округа 8,4 тысяч единиц контрафактного товара на сумму ущерба правообладателям товарных знаков более 5,5 млн руб.лей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

Пресс-служба таможенного управления ХМАО Почти как настоящие духи «Шанель»

По результатам мероприятий с подразделениями УМВД России по ХМАО — Югре, за неоднократное использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя возбуждено пять уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака») и одно дело по ст.14.10 КоАП России («Незаконное использование чужого товарного знака») .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в югорском Лангепасе в июле этого года аптека поплатилась штрафом в миллион рублей за продажу поддельной биологической добавки известного китайского брэнда.