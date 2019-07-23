Ульяновск, 23 июля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Депутаты Ульяновска возмутились снятием республиканских средств, предусмотренных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Репина. Против выступила фракция «Единая Россия», заявив, что столица не должна финансироваться «по остаточному принципу», говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Ugd.ru Ульяновск: фракция «Единая Россия» в Думе

Единороссы в городской думе Ульяновска обратили внимание на поправки в законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2019−2021 годы: согласно новой редакции, областным правительством предлагается снять 38 млн рублей в бюджете 2020 года со строки «субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта». Речь идёт о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Репино по улице Жиркевича.

Глава фракции, вице-спикер столичного парламента Игорь Крючков, «возмущён, что профильное министерство даже не удосужилось обсудить с городом» данные поправки. По его словам, ФОК в данном микрорайоне «необходим, и это должен быть бюджетный, а не коммерческий объект».

Депутат Алексей Рогов, который избрался в парламент от данного микрорайона, напоминает, что Репино — молодой и один из самых населенных микрорайонов города, который продолжает развиваться. И подчеркнул, что будет собирать подписи «под обращением к губернатору, чтобы средства были возвращены».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируется внести изменения в закон о региональном бюджете на 2019 год. Казна по доходам будет увеличена на 1,1 млрд рублей — до 61,1 млрд рублей. Расходы предлагается увеличить на 1,5 млрд рублей — до 61,2 млрд рублей. В Законодательном собрании области в ходе обсуждения парламентарии обратили внимание на перераспределение средств по линии минспорта: часть денег была направлена из одного муниципалитета в другой. Депутаты рекомендовали исполнительной власти сохранить финансирование в действующем варианте, предложив провести совещание по бюджету Ульяновска.

Напомним, что законопроект, предполагающий изменения областного бюджета, вынесен на заседание парламента, которое состоится 24 июля.