Нью-Дели, 23 июля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В скором времени на вооружение ВМС Индии поступит пятая по счету эскадрилья немецких самолетов «Дорнье». Представители министерства обороны страны сообщают, что данные самолеты предназначены для обеспечения безопасности на побережье.

Sean d'Silva Dornier 228-100 ВВС Индии

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самолеты «Дорнье» оснащены современными датчиками и оборудованием в сфере наблюдения за побережьем и морским пространством. Помимо обеспечения информацией ВМС Индии, эти двухмоторные самолеты будут использоваться в поисково-спасательных операциях.

Сообщается, что новые самолеты будут обеспечивать постоянное наблюдение на восточном побережье Индии.