Улан-Удэ, 23 июля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Иркутске спущен на воду уникальный танкер-бункеровщик — экологическое судно проекта RT37. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, корабль будет выполнять фактически функции плавающего очистного сооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Решение о строительстве судна было принято в 2017 году на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории озера Байкал в Улан-Удэ. Стоимость проекта оценивается в 625 млн рублей из федерального бюджета.

«Новое экосудно будет осуществлять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота, сжигать мусор и перерабатывать нефтесодержащие воды. Он будет принимать как жидкие, так и твёрдые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро», — отметили в пресс-службе.

По информации правительства Бурятии, на Байкале зарегистрировано более 7 тысяч катеров и лодок, которые загрязняют воды озера отходами нефтепродуктов. Мощности единственной имеющейся здесь станции комплексной переработки судовых отходов «Самотлор» недостаточны.

«К тому же «Самотлор» находится на значительном удалении от северных районов озера, где сброс подсланевых и бытовых вод с судов находится вне контроля», — добавили в правительстве.

Строительство корабля по планам должно завершиться к концу ноября 2019 года.

Впрочем, одного танкера-бункеровщика явно недостаточно для обеспечения чистоты озера. Достаточно вспомнить, как сообщало ИА REGNUM, что в июне иркутские дайверы собрали полторы тонны мусора со дна Байкала. В уборке тогда приняли участие 13 человек. Кроме того, горы мусора оставляют на берегу озера «любители» природы, выезжающие на выходные отдохнуть.

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