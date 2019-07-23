ЕС опубликовал заявление о финансировании Турции для помощи беженцам
Анкара, 23 июля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Европейская комиссия опубликовала официальное заявление о Программе финансовой помощи Турции в связи с приемом сирийских беженцев (FRIT). В нем указано, что в целях материального обеспечения беженцев, оказания социально-экономической и медицинской помощи и развития соответствующей инфраструктуры ЕС выделил Турции 1,41 млрд евро.
По сообщению турецкого новостного агентства Yeni Çağ, в заявлении говорится, что из 6 млрд евро, о которых стороны договорились в 2016 году (фонд поддержки беженцев), союзом было выделено уже 5,6 млрд,