Ярославль, 23 июля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В первом полугодии 2019 года туристический поток в Ярославскую область вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Фестиваль воздухоплавания в Ярославской области

Власти сообщили, что за шесть месяцев регион посетили более двух миллионов гостей.

«Сохраняется тенденция роста потока индивидуальных туристов. Численность разместившихся в гостиницах за первое полугодие составила 408,3 тыс человек, что на 43,2% выше, чем в первом полугодии 2018 года», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Правда, доходы бюджета от сферы туризма растут более скромными темпами. В бюджет Ярославской области от деятельности турфирм и гостиниц поступило около 98 миллионов рублей налоговых отчислений, что лишь на 2 процента выше уровня прошлого года.

В лидерах по количеству туристов — города, входящие в маршрут «Золотое кольцо России»: Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов и Углич. Рост турпотока власти объясняют своими усилиями по продвижению региона, а также открытием новых объектов туристической сферы и большим количеством событий, интересных туристам.