Москва, 23 июля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро введено в график после сбоя, сообщает 23 июля пресс-служба столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Ранее сообщалось, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы по направлению в центр. Интервалы в движении возникли из-за того, что один из составов убрали с линии для проверки, сообщили РИА Новости в московском метро.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля закрытые ранее станции Сокольнической линии Московского метрополитена возобновили работу. Участок линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» был закрыт для пассажиров с 13 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии.

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