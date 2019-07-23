Чебоксары, 23 июля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске завершился суд над 27-летним горожанином, который обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Пострадавшей стала его жена, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл 11 марта 2019 года в Новочебоксарске. Следствием и городским судом установлено, что злоумышленник, угрожая ножом, вынудил свою супругу проехать к гаражному боксу, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Затем приставил к горлу отвёртку и изнасиловал», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал 27-летнего мужчину, являющегося индивидуальным предпринимателем, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Ему назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Отметим, что в июне 2019 года в Новочебоксарске направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего безработного мужчины, которого обвиняют в попытке изнасилования своей 79-летней матери. Согласно материалам дела, пожилую женщину спас другой сын, услышав крики матери и выбив дверь в комнату брата. Расследование началось после того, как 13 декабря 2018 года пожилая женщина была избита вешалкой и палкой.

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