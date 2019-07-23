Екатеринбург, 23 июля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. К 300-летию Екатеринбурга будет реконструирована заброшенная больница в парке Зелёная Роща. Об этом сообщил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Чиновник подчеркнул, что стоит задача воссоздать исторический фасад без дополнительного строительства. Кроме того, власти приведут в порядок территорию у больницы.

Что будет внутри, ещё точно неизвестно, признал Бидонько. Возможно, в бывшей больнице разместят апартаменты или жилые помещения. В данный момент власти работают с документацией по объекту.

Напомним, легендарная больница пустует уже 20 лет. Здание является памятником архитектуры.