Сеул, 23 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи построит крупнейшую в стране плавучую солнечную электростанцию. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства промышленности.

Солнечная батарея

Электростанция будет построена на пресном озере близ города Сэмангым на западе страны, где уже находится крупнейшая в мире дамба. Вырабатываемая мощность электростанции составит 2100 мегаватт, что сопоставимо с двумя ядерными реакторами; объём инвестиций оценивается в 3,9 млрд долларов. Строительство начнётся во второй половине 2020 года. Когда станция будет введена в эксплуатацию, она будет в 14 раз больше существующей ныне крупнейшей плавучей электростанции в китайском Хайнане.

Благодаря этому проекту, к 2030 году правительство планирует довести долю вырабатываемой на возобновляемых источниках энергии до 30%. При этом планируется полностью отказаться от атомной энергии.