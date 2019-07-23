Гай, Оренбургская область, 23 июля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Гайском городском округе чиновники раздавали земельные участки многодетным семьям, без учета очередности. Кроме того, в городе отсутствует документ о справедливом распределении участков по площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Разметка земли

По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что некоторые многодетные семьи получили землю прежде тех, кто стоял в очереди на участки ранее. Например, 14 семей, вставшие на учет в 2017 году, получили землю раньше тех, кто на учете с 2016 года.

Кроме того, площадь земельных участков значительно разнится — от 572 до 1 тыс. кв. метров. Прокуратура указала на несправедливый порядок распределения. Оказалось, что в муниципалитете отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий справедливый порядок равного распределения земельных участков.

Выявленные нарушения создают возможность для предоставления льгот и преимуществ отдельным семьям и могут служить предпосылками для злоупотреблений со стороны местных чиновников, вплоть до коррупционных, считают в надзорном ведомстве. В мэрию направлено представление с требованием устранить недостатки.