Вашингтон, 23 июля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов на текущей неделе объявит о достижении соглашения с компанией Facebook по делу об утечке данных пользователей. Соцсеть должна будет заплатить $5 млрд в качестве штрафных санкций, сообщает Reuters.

Подмоченный Facebook

Вместе с тем агентство в настоящее время пока не располагает комментариями ни со стороны американских властей, ни со стороны руководства Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года ФТК начала расследование в адрес Facebook относительно утечки данных пользователей социальной сети. Отмечалось, что именно благодаря этому компания Cambridge Analytica использовала персональные данные 50 млн человек для показа политической рекламы.

В апреле должностные лица США прокомментировали ситуацию со штрафом для соцсети Facebook. По мнению американских чиновников, сумма в $5 млрд не является серьезной для компании, поскольку составляет всего лишь 2,5% от годового дохода.

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