Генуя, Италия, 23 июля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Vyacheslav Yevdokimov Эмилиано Ригони

Отмечается, что «Сампдория» готова арендовать Ригони на сезон 2019/20 за €1 млн. При этом у клуба будет обязательство выкупа игрока за € 11 млн.

Напомним, летом 2017 года Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Индепендьенте». В 2018 году он провёл полгода в «Аталанте» на правах аренды.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в составе «Зенита» в 11 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач.