Закаменск, Бурятия, 23 июля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Закаменском районе на юге Бурятии вышла из берегов река Улекчин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, есть риск перекрытия региональной трассы, соединяющей район с остальной территорией республики.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

Кроме того, повышение уровня реки Цакирка привела к подмыву дороги между населёнными пунктами Утата и Далахай.

«Было введено ограничение для проезда легкового автотранспорта. Работа по восстановлению дороги запланирована по мере спада уровня воды в реке», — сообщили в ведомстве.

Местные жители в соцсетях сообщают о потопе, выкладывая фотографии разбушевавшейся стихии. Между тем прогнозы неутешительные — по данным Бурятского гидрометцентра, 23 июля по южной половине республики местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы. В связи с чем специалисты прогнозируют подъём уровня воды в реках, размытие дорожного полотна, а также возможное подтопление населённых пунктов.

Напомним, Закаменский район уже не в первый раз в этом месяце становится жертвой паводков. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля здесь разлилась река Джида, подтопив до двадцати домов в дачном посёлке. Местные жители были эвакуированы в город Закаменск.

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