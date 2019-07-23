Нюрбург, Германия, 23 июля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Появились новые шпионские фото модели Genesis G80 во время дорожных тестов на трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Motor1 Genesis G80 второго поколения

Первый тестовый прототип Genesis G80 второго поколения был замечен в феврале 2018 года. Эволюция современного дизайна машины сочетается с элегантностным внешним видом дебютировавшего G70.

Новый Genesis G80 имеет длинный капот и короткие свесы. Задняя часть автомобиля имеет каплевидную геометрию. Более подробно рассмотреть салон машины мешает плотный слой чёрно-белого камуфляжа.

Как сообщил гендиректор Genesis Манфред Фицджеральд, второе поколение Genesis G80 лишится мотора V8. Вместо него под капот авто разместят Lambda V6. Кроме него в моторную линейку G80 войдут турбомоторы V6 объёмом 3,8 и 3,3 литра, что и у нынешнего поколения. Однако у них будет большая мощность. Сообщается, что компания также может представить гибридную модификацию автомобиля.

Ожидается, что премьера Genesis G80 второго поколения состоится в сентябре 2019 года.

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