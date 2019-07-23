Екатеринбург, 23 июля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге горожанам предложили обсудить проект реконструкции обновлённого парка Энгельса. Мероприятие состоится 25 июля в здании администрации Октябрьского района города.

Александр Галаган Парк имени Энгельса. Екатеринбург

Проект предусматривает создание восьми функциональных зон, искусственного водоёма, спортивной и двух детских площадок, а также территории для выгула собак.

Напомним, что ранее горожане жаловались, что парк имени Энгельса находится в удручающем состоянии. В итоге его территория попала в муниципальную программу обновления парковых зон Екатеринбурга.

Отметим, что в городе также планируется благоустройство нескольких зон с зелёными насаждениями. В частности, предстоит реконструкция парка в Зелёной Роще, участок набережной у реки Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО и набережная реки Ольховки, а также сквер на проспекте Орджоникидзе и территория возле Площади обороны.