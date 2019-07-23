Уфа, 23 июля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Башкортостанстат обновил данные о промышленном производстве. В I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом промпроизводство выросло на 4,4%, что выше среднероссийского уровня (+2,6%), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Bashstat.gks.ru Данные Башкортостанстата

По данным ведомства, в июне 2019 года индекс промышленного производства в Башкирии составил 105,4% к июню 2018 года, в I полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием 2018 года — 104,4%. Уточняется, что рост обеспечен за рост увеличения объёма добычи полезных ископаемых (111,9% к январю-июню 2018 года), роста в обрабатывающих производствах (101,1%), электроэнергетике (104,4%), водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов (104,9%).

В структуре обрабатывающих производств наибольший спад произошёл по ремонту и монтажу машин и оборудования, производству машин и оборудования на 26,1−26,9% (к I полугодию 2018 года), в производстве готовых металлических изделий, кожевенном производстве — на 12,7−13,4%, текстильной промышленности — на 11%. Наибольший рост отмечен в производстве электрического оборудования (индекс 155,9%), прочих транспортных средств и оборудования (152,1%), деревообработке (144,3%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (140,6%), нефтепродуктов (118,4%).

По данным ведомства, в России индекс промышленного производства в I полугодии 2019 года составил 102,6% к январю-июню 2018 года. Среди регионов Приволжского федерального округа данный показатель варьировался от 94,2% в Саратовской области до 111,3% в Удмуртии.