Омск, 23 июля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Чтобы сохранить утверждённый Омской Региональной энергетической комиссией (РЭК) тариф на вывоз мусора, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области ООО «Магнит» подал иск в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 23 июля в пресс-службе регионального оператора.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

«Региональный оператор считает необходимым защищать в суде экономически обоснованный тариф, утвержденный Омской региональной энергетической комиссией. Документы прошли экономическую и юридическую экспертизу, и законодательных возможностей для снижения тарифа мы не видим», — заявили в пресс-службе «Магнита».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года омич Роман Дмитриев в ходе «прямой линии» пожаловался президенту России Владимиру Путину на растущие суммы в платёжках за вывоз мусора (за март — 90 рублей 27 копеек, за апрель, после старта «мусорной» реформы, — 133 рубля, а затем и вовсе 266 рублей).

«В этом случае надо проверить. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание», — ответил тогда президент.

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В июле руководитель ФАС Игорь Артемьев на совещании с членами правительства под руководством Владимира Путина сообщил о том, что в Омской области «мусорный» тариф будет снижен.

По словам Артемьева, в этом регионе «соответствующий тариф завышен более чем в два раза», и «логистическая составляющая там определена более чем в 90 процентов».

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Напомним, единый тариф для регионального оператора РЭК Омской области утвердила в марте 2019 года. Для жителей Омска установили плату в размере 133,21 рубля с каждого прописанного человека для благоустроенных и неблагоустроенных домов. В муниципальных районах плата за одного проживающего в благоустроенных многоквартирных и жилых домах составила 132,26 рубля, в неблагоустроенных многоквартирных и жилых домах — 116,21 рубля.